الأرجنتين ضد أوروجواى.. رودريجيز يتقدم للتانجو بتمريرة من ميسي

تقدم منتخب الأرجنتين على نظيره أوروجواي بهدف في المباراة المقامة حاليا على إستاد ماني جارينشا الوطني في البرازيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وجاء الهدف بالدقيقة 13، بعد ركلة ركنية لعبت قصيرة، ومن ثم كرة مقوسة من الطرف الأيسر عن طريق ليونيل ميسي على رأس جايدو رودريجيز سددها ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز الأول له في كوبا أمريكا 2021، بعد التعادل المخيب أمام تشيلي 1 - 1، الاثنين الماضي، في افتتاح مبارياته في البطولة.

ويأمل ليونيل ميسي، في إنهاء 16 عاما من النحس، بقيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كوبا أمريكا 2021.

وفشل ليونيل ميسي في التتويج بأي لقب مع منتخب الأرجنتين، على مدار 16 عاما.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أوروجواي في خطف الثلاث نقاط من الأرجنتين، للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى، من بطولة كوبا أمريكا مبكرا.

ولم يخض منتخب أورجواي الجولة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، حيث يتم إراحة منتخب كل جولة، بسبب تواجد 5 منتخبات في المجموعة.

يذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي، كانت في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل السلبي.