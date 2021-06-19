وصلة رقص لـ فيفي عبده علي الشاطئ.. فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جذابة جريئة علي الشاطي وهي ترقص مرتدية فستانا مكشوف باللون الاسود ما حازت صورتها علي إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات كالاتي: بتصغري و تحلوي ، حلاوتك ،يا جمالو .

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبدة: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".