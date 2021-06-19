حسن شاكوش وعمر كمال يستعدان لطرح مهرجان «أنا العريس»

يستعد مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح مهرجان "أنا العريس" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المقبلة.

وروج عمر كمال للأغنية بغناء مقطع صغير منها مع النجم حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: أنا العريس".

وطرح عمر كمال بمشاركة حمو بيكا قبل أيام مهرجان "قمر التيكتوكاية"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت أغنية "أوعدك" للنجمة سمية الخشاب ومغني المهرجانات، عمر كمال من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة علي موقع الفيديوهات يوتيوب.



واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، لـ سمية الخشاب وعمر كمال، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش، فيديو كليب أغنية “حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، والتي حققت نجاح كبير حيث كسرت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب” واحتلت التريند رقم 1 وقتها.