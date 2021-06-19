كوبا أمريكيا .. الأرجنتين تتقدم على الأروجواي في هدف بالشوط الأول

تقدم منتخب الأرجنتين على نظيره أوروجواي بهدف دون رد بالشوط الأول في المباراة المقامة حاليا على إستاد ماني جارينشا الوطني في البرازيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وجاء الهدف بالدقيقة 13، بعد ركلة ركنية لعبت قصيرة، ومن ثم كرة مقوسة من الطرف الأيسر عن طريق ليونيل ميسي على رأس جايدو رودريجيز سددها ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز الأول له في كوبا أمريكا 2021، بعد التعادل المخيب أمام تشيلي 1 - 1، الاثنين الماضي، في افتتاح مبارياته في البطولة.

ويأمل ليونيل ميسي، في إنهاء 16 عاما من النحس، بقيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كوبا أمريكا 2021.