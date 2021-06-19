بصورة من الطفولة.. رامي رضوان يستعيد ذكرياته عبر انستجرام

استعاد الاعلامي رامي رضوان ذكرياتة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر رامي رضوان صورة له من طفولته وعلق قائلا : ياه علي دي ايام ياريت الزمن يرجع .

و كان قد كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".



ونشر رامي، صورة له رفقة دلال عبد العزيز وكتب: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا. دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب”.



واختتم قائلاً: "أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".