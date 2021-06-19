بدء أعمال إحلال وتجديد 4 وحدات صحية بـ كفر الشيخ.. صور

بتكلفة تتجاوز 30 مليون جنيه

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ قامت بتسليم 4 وحدات صحية للبدء في أعمال الإحلال والتجديد المقررة لهم .

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه الوحدات الصحية هي وحدة الحنفي ببلطيم و المركز الطبي بالحمراوي والوحدة الصحية بالروضة و الوحدة الصحية بإسحاقة، وتم تسليمهم إلي الشركة المنفذة وتحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة كفرالشيخ .

وأضافت سلام أن الاعتماد المالي لهذه الأعمال تجاوز الـ 30 مليون جنيه و أن ما يتم إنما هو من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

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