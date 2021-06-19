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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. فيروس غرب النيل القاتل ينتقل إلى البشر قبل الحيوانات

حمى غرب النيل
حمى غرب النيل

يعيش كوكب الأرض في حالة من الاضطراب والفوضى، ما بين تفشي الفيروسات الخطيرة والأمراض، وتغيرات الطقس التي نجم عنها العديد من الظواهر الغريبة، وقد صدم اليوم فيروس غرب النيل العلماء بعد مفاجأة ظهوره على مريض مصاب بكورونا في إسبانيا.

 

اكتشف الأطباء إصابة شاب إسباني بالفيروسين، وتم نقله إلى مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية بإسبانيا، وتبين إصابته في البداية بفيروس كورونا قبل أن تظهر عليه أعراض متوافقة مع التهاب السحايا، على غرار أولئك الذين يعانون من مرض غرب النيل. 


فعادة ما يتم اكتشاف حالات تفشي المرض في الطيور أو الخيول قبل انتقال المرض إلى البشر، وهو ما أثار مخاوف العلماء من ارتباط كورونا بفيروس غرب النيل لما في أعراضهما من تشابه.

 

وأكثر ما يقلق الخبراء هو حقيقة اكتشاف فيروس غرب النيل في وقت مبكر من العام، رغم أن هذا الفيروس لا يظهر عادة إلا مع ازدياد كميات البعوض الذي ينقله، وارتفاع درجات الحرارة، لكن الغريب أن عينات البعوض لم تنمو هذا العام، وفقًا لعالمة الفيروسات البيطرية إليسا بيريز من مركز أبحاث صحة الحيوان.
 


علامات الإصابة بفيروس غرب النيل

 

  • الحُمّى
  • الصداع
  • آلام في الجسم
  • القيء
  • الإسهال
  • الإرهاق
  • الطفح الجلدي

 

علامات العدوى الخطيرة وأعراضها


يتسبب الفيروس في عدوى خطيرة للجهاز العصبي، قد تصل إلى الإصابة بالتهاب الدماغ أو الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي (التهاب السحايا).

تشمل مؤشرات المرض والأعراض الخاصة بعدوى الجهاز العصبي ما يلي:

  • حُمى شديدة
  • صداع شديد
  • تيبس الرقبة
  • التوهان أو التشوش
  • الغيبوبة
  • الرعاش أو رعشة العضلات
  • النوبات المَرَضية
  • الشلل الجزئي أو ضعف العضلات
  • فقدان البصر
  • الخَدَر
     
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