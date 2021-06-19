شاهد.. أحدث ظهور لـ شيما صابر برفقة زوجها اللاعب رامي صبري

شاركت الإعلامية شيما صابر متابعينها بصورة جديدة ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت شيما بإطلالة كاجوال جذابة مع زوجها رامي صبري من السيارة .

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها الأول من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر ، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت قائلة: الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا ، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.