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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة ابنته كانت الصدمة الكبرى.. معومات لا تعرفها عن حسن حسنى فى ذكرى ميلاده

حسن حسنى
حسن حسنى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسن حسنى ، والذى يعد من أهم الفنانين على الساحة الفنية ، بل يعتبره البعض الاب الروحى لجيل الالفنيات فى السينما المصرية ، خاصة وانه شاركهم معظم اعمالهم . 

 

 ولد الفنان حسن حسنى  في حي القلعة لأب مقاول مباني، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959.

 

 قام حسن حسنى  بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي. 

 

لمع الفنان حسن حسنى  في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).


من المسلسلات التي عمل بها الفنان حسن حسنى  (أبنائي الأعزاء شكرًا، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون). 

 

نال الفنان حسن حسنى جائزة من مهرجان الأفلام الروائية عن فيلم دماء على الأسفلت ، كما كرم فى أواخر ايامة من مهرجان القاهرة السينمائى ، وقد كشف خلال كلمته انه سعيد بحصوله على التكريم وهو على قيد الحياة . 

 

مشواره الفنى :

 

قد الفنان حسن حسنى مت يقرب من 500 عملاً فنياً كما شارك فى برنامج لأختيار المواهب الشابة فى مجال التمثيل الكوميدى . 

 

تم إختيار 5 أفلام اشترك فيهم الفنان الراحل  حسن حسنى فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ : الكرنك ١٩٧٥، سواق الاوتوبيس ١٩٨٣، البرئ ١٩٨٦، زوجة رجل مهم ١٩٨٨، ليه يا بنفسج ١٩٩٣.

 

يُعد محمد سعد أكثر الممثلون الشباب الذي شاركهم حسن حسني أعمالهم التي بلغ عددها 12، يليه هاني رمزي برصيد 9 أعمال، منها محامي خلع و غبي منه فيه وآخرها قسطي بيوجعني .

 

ويأتي أحمد حلمي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأعمال مع حسني بعدد 7 أعمال، منها فيلم ميدو مشاكل و جعلتني مجرما وآخرها فيلم خيال مآت،  واشترك مع كريم عبد العزيز في 4 أفلام منها الباشا تلميذ.

 

 وكان علاء ولي الدين أوائل الوجوه الشابة التي ساعد حسني في تقديمها. فقدّم معه فيلم عبود على الحدود ، والناظر  وابن عز .

 

توفيت إبنته فاطمة في شهر مارس عام 2013 بعد صراع مع المرض ، وتعد الصدمة الكبرى فى حياة الفنان الراحل حسن حسنى . 

 

 

وفاة ابنته الصدمة الكبرى معومات لا تعرفها حسن حسني ذكرى ميلاده الفنان القدير حسن حسنى الفنان حسن حسني

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