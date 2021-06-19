إيطاليا تعيد الحجر الصحي على القادمين من بريطانيا

أعلنت إيطاليا الجمعة إعادة فرض حجر صحي على المسافرين الوافدين من بريطانيا، بينما سيُتاح للمسافرين من العديد من البلدان الأخرى الدخول بحرية إذا كان لديهم التصاريح الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن شرط الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ الاثنين 21 يونيو.

وكتب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على فيسبوك "وقّعتُ اليوم مرسوما جديدا يسمح بدخول (الوافدين) من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان" على أن يكون بحوزتهم التصريح الأخضر.

وأوضح الوزير أن التصريح الأخضر هو عبارة عن شهادة صحية تُثبت أن المسافر تلقى التطعيم أو أنه شفي من إصابته بفيروس كورونا أو يُظهر سلبية الاختبار الذي خضع له.