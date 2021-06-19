كوبا أمريكا.. الأرجنتين تهزم أوروجواى وتتقاسم الصدارة مع تشيلي

حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوروجواى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى فى بطولة كوبا أمريكا 2021.

وجاء الهدف بالدقيقة 13، بعد ركلة ركنية لعبت قصيرة، ومن ثم كرة مقوسة من الطرف الأيسر عن طريق ليونيل ميسي على رأس جايدو رودريجيز سددها ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

انتصار رفع رصيد الأرجنتين في الصدارة رفقة تشيلي إلى 4 نقاط قبل مواجهة باراجواي، فيما يلتقي أوروجواي الذي خاض مباراته الأولى مع بوليفيا في الجولة الثالثة.

ويأمل ليونيل ميسي، في إنهاء 16 عاما من النحس، بقيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كوبا أمريكا 2021.

وفشل ليونيل ميسي في التتويج بأي لقب مع منتخب الأرجنتين، على مدار 16 عاما.