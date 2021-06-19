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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة.. شاهد أحدث ظهور لـ كارولين عزمي عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين في الصورة بإطلالة جذابة ملفتة ،  مما أثار إعجاب متابعيها.

كارولين عزمي تتلقى لقاح فيروس كورونا

بإطلالة جذابة.. شاهد.. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي عبر إنستجرام

و كانت قد قالت الفنانة الشابة كارولين عزمي،  في تصريح لـ "صدى البلد"، إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع، والذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها اعتذرت أيضا عن عدم المشاركة في أي عمل رمضاني هذا الموسم.

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم.

وحمل المسلسل في طياته رسالة إنسانية اجتماعية استطاع صناع العمل من خلاله تسليط الضوء على العديد من المشاكل التي يواجهها الزوجان، والتي تكون غالبا سببها الأهل أو المقارنة بالغير أو الخيانة أو الأنانية أو تضحية أحد الطرفين أو غيرها من الأسباب التي تؤثر سلبا على العلاقة الزوجية وتحولها من عقد زواج إلى الطلاق وغالبا ما يكون الضحية هم الأبناء.

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