أكذوبة الحمل التاريخي.. اعتقال امرأة خدعت العالم كله بولادة 10 توائم|فيديو

أسدلت سلطات جنوب أفريقيا الستار على مسرحية المرأة التي خدعت العالم في 10 أيام بـ10 توائم وهميين، فقد انكشفت أكذوبة حملها التاريخي الذي شغل الرأي العام العالمي طوال الأيام الماضية.

خدعت الأفريقية البالغة من العمر 37 عامًا «جوسيام سيثول» جميع وسائل الإعلام حول العالم، لمدة 10 أيام، حيث ادعت أنها أنجبت 7 ذكور و 3 إناث في بطن واحدة، مما أثار ريبة السلطات في جنوب أفريقيا، فقامت باعتقالها.

في البداية تم نقل المرأة الأفريقية إلى مستشفى محلي "لتقييم حالتها النفسية" والنظر فيها لاحقًا، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام في دولة جنوب أفريقيا، بعدما تبين أنها لم تكن حامل من الأساس.

خبر "ولادة الـ10 توائم" الذي هز العالم لمدة 10 أيام، وظنوا أنه حطم كل الأرقام القياسية لأكبر ولادة طبيعية في التاريخ، نقلته جميع وسائل الإعلام حول العالم لصدوره عن جريدة محلية موثوقة في جنوب أفريقيا، تصدر منذ عام 1899.

على الرغم من أن سلطات مقاطعة جوتنغ - التي تقع فيها عاصمة جنوب أفريقيا - أكدت للصحيفة بعد يومين أنها "لا تملك سجل بولادة الأطفال العشرة"، لكن الصحيفة استمرت في متابعة نشر الأخبار عن الواقعة المزيفة، وأن ولادتهم تمت في مستشفى ستيف بيكو الأكاديمي يوم 7 يونيو الجاري.

وهو الأمر الذي نفته المستشفى، لكن الصحيفة التي لم تذكر أي مصدر رسمي لملعوماتها أضافت أن مكان وجودهم وحالتهم الصحية لا تزال غامضة".

أما زوج المرأة «تيبوهو تسوتيتسي»، البالغ من العمر 40 عامًا ، فقد ذكر في بيان صدر "باسم العائلة" أنه لم ير التوأم الذين يفترض أن يكونوا أولاده، بل اعتمد على رواية زوجته.

فيما ادعت الزوجة أنها تخفيهم عنه "لأنه يسعى لاستغلالهم والحصول على تبرعات ليصبح مليونيرا"، بحسب ما جاء في الفيديو المتداول لها منذ انتشار أخبارها المفبركة.



