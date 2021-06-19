قبل مواجهة نصف النهائي الإفريقي.. هدافو الأهلي والترجي في دوري الأبطال

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم في تمام الساعة 6 مساءً.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

ويقدم صدي البلد هدافي الإهلي والترجي التونسي خلال دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

هدافي الترجي التونسي :

1- محمد بن رمضان ، مهاجم ، “5” أهداف .

2- عبد الرؤوف بن غيث ، لاعب وسط ، “هدفين” .

3- عبدول خالد باسط ، مهاجم ، “هدف وحيد” .

4- غيلان الشعلالي ، لاعب وسط ، “هدف وحيد” .

5- نسيم بن خليفه “ ، مهاجم ، هدف وحيد ” .

6- حمدو الهوني ، مهاجم ، “هدف وحيد ” .

7- ويليام توغي ميل ، مهاجم ، “ هدف وحيد ” .

8- علاء الدين المرزوقي ، مهاجم ، “ هدف وحيد ” .

9- طه ياسين الخنيسي ، مهاجم ، “هدف وحيد ” .

هدافي النادي الإهلي :

1- طاهر محمد طاهر ، مهاجم ، “3” أهداف .

2- محمد شريف ، مهاجم ، “3” أهداف .

3- محمد مجدي قفشة ، مهاجم ، “هدفين” .

4- ياسر إبراهيم ، مدافع ، “هدفين” .

5- بدر بانون ، مدافع ، “هدفين”.

6- محمود كهربا ، مهاجم ، “هدفين” .

7- صلاح محسن ، مهاجم ، “هدف وحيد ” .

8- والتير بواليا ، مهاجم ، “ هدف وحيد ” .

9- مروان محسن ، مهاجم ، “هدف وحيد ” .

10- أليو ديانج ، لاعب وسط ، “هدف وحيد ” .

11- وليد سليمان ، لاعب وسط ، “هدف وحيد ” .

أكثر من سجل أهدافا من الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

محمد شريف (3)

طاهر محمد طاهر (3)

بدر بانون (2)

محمد مجدي أفشة (2)

ياسر إبراهيم (2)

محمود كهربا (2)

أكثر من صنع أهدافا من الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

عمرو السولية (3)

جونيور أجاي (2)

أليو ديانج (2)

محمد مجدي أفشة (2)

وفي نفس السياق، تأهل الترجي التونسي إلى نصف النهائي بعد تخطيه شباب بلوزداد بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما مجموع المباراتين.

وشارك أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت.

واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل.