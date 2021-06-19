بسبب صفقة لقاحات كورونا مع إسرائيل.. مطالبات بإقالة الحكومة الفلسطينية

أفادت شبكة "إرم نيوز" بأن إعلان الحكومة الفلسطينية إلغاء صفقة توريد لقاحات فايزر" مضادة لكورونا من إسرائيل بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، أثار الة غضب واسعة تجاه الحكومة وتعاملها مع القضية، وهو ما جعل هناك مطالبات باستقالة الحكومة، خاصة وأن من كشف قرب انتهاء صلاحية جرعات اللقاح هو الإعلام الإسرائيلي وليس السلطة الفلسطينية.

وقالت الشبكة إن أول كشف قرب انتهاء فعالية وصلاحيات جرعات اللقاح هو المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي أكد صباح الجمعة، أن الجرعات ستنتهي فعاليتها قريبا، وكان أول من أعلن عن الصفقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الجرعات موثوقة وآمنة ويمكن استخدامها، إلا أنها عادت لاحقاً وأكدت أن الجرعات غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك بعد الإعلان عن الصفقة التبادلية، الجمعة، والتي بموجبها ستستلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا من إسرائيل، على أن تسلم شركة "فايزر" المصنعة لجرعات اللقاح نفس الكمية لإسرائيل، من شحنة كانت مخصصة للفلسطينيين في شهر سبتمبر المقبل.