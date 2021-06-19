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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الممثل الشاب علاء شعير ينضم لمسلسل حلم ويستكمل شارع٩

الممثل الشاب علاء
الممثل الشاب علاء شعير

انضم الممثل الشاب علاء شعير لمسلسل "حلم" وهو التعاون الثانى الذي يجمعه مع المخرج حسنى صالح بعد مسلسل "خط ساخن" الذي لعبت بطولته النجمة السورية سلاف فواخرجى.

 

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مسلسل " حلم " بطولة محمد رياض وصابرين ونضال الشافعى ووفاء عامر وكمال أبوريه وأنوشكا.


كما يستعد علاء شعير لاستكمال مسلسل " شارع ٩ " بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، أحمد وفيق، منة عرفة، ومن إخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم و من انتاج شركة الريماس و من المتوقع استكمال تصويره الأسابيع المقبلة .


وكان علاء شعير شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل "نسر الصعيد" بطولة النجم محمد رمضان  ومسلسل "خط ساخن"

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الممثل الشاب علاء شعير علاء شعير حلم المخرج حسنى صالح خط ساخن بطولة محمد رياض وفاء عامر

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