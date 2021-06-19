الممثل الشاب علاء شعير ينضم لمسلسل حلم ويستكمل شارع٩
انضم الممثل الشاب علاء شعير لمسلسل "حلم" وهو التعاون الثانى الذي يجمعه مع المخرج حسنى صالح بعد مسلسل "خط ساخن" الذي لعبت بطولته النجمة السورية سلاف فواخرجى.
مسلسل " حلم " بطولة محمد رياض وصابرين ونضال الشافعى ووفاء عامر وكمال أبوريه وأنوشكا.
كما يستعد علاء شعير لاستكمال مسلسل " شارع ٩ " بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، أحمد وفيق، منة عرفة، ومن إخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم و من انتاج شركة الريماس و من المتوقع استكمال تصويره الأسابيع المقبلة .
وكان علاء شعير شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل "نسر الصعيد" بطولة النجم محمد رمضان ومسلسل "خط ساخن"