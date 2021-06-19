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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تؤكد أهمية تحريك جمود القضية الفلسطينية وإغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسة إيران.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

صدى البلد

مصر تحسم الجدل حول شراء المياه من إثيوبيا
ماكنزي: نعمل مع السعودية لمواجهة الهجمات الحوثية
أمريكا تقلص وجودها العسكري في الشرق الأوسط
الحكومة الفلسطينية تعيد لقاحات كورونا إلى الاحتلال الإسرائيلي لعدم مطابقة المواصفات
بايدن يعلن توزيع 300 مليون جرعة من اللقاحات في أول 150 يوماً
ماكرون: أوروبا بحاجة لتنسيق إعادة فتح الحدود المتعلقة بكورونا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد لنظيره الإسرائيلي، يائيير لابيد، ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بما ينذر بتفاقم الأوضاع مجددا، مشددًا على استمرار مصر في القيام بدورها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونقلت "الوطن" عن عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، علاء الظواهري، نفيه  إثارة أديس أبابا مسألة بيع المياه لمصر، على الإطلاق، مشيرا إلى أن القاهرة عرضت على الإثيوبيين تعويضهم حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث.

وأكد أن مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال، قائلًا إن اللجنة وضعت مجموعة من المحددات خلال التفاوض أولها عدم التفريط أو الانتقاص من الحصة المائية، وأن يكون الضرر أقل ما يمكن، وألا تستخدم إثيوبيا السد كغطاء سياسي لفرض إرادتها.

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على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، أكد "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية"، مشددًا على أن "الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، وأنهم "يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".

وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت خفض أنظمتها للدفاع الجوي في منطقة الشرق الأوسط، رغم أنه سبق وعمدت على تعزيز هذه الأنظمة في عامي 2019 و2020، بدعوى وجود حالة من التوتر مع إيران.

وذكرت "الجريدة" أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم قال إن الحكومة قررت الغاء اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي حول تبادل لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا وإعادة الكمية التي استلمتها الجمعة لأن مدة صلاحيتها شارفت على الانتهاء.

وقالت "الوطن" إن مراكز الاقتراع في إيران أغلقت باب التصويت، مع بدء فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الإيرانية، حيث تابع الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم ليل الجمعة السبت لاختيار رئيس جديد للجمهورية، مع أرجحية للمحافظ المتشدّد ابراهيم رئيسي وتقديرات بمشاركة متدنية في انتخابات تأتي وسط أزمة اقتصادية واجتماعية.

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دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن احتفل  بتوزيع 300 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ توليه المنصب قبل 150 يوماً. وقال في مؤتمر صحفي: "نحن مقبلون على صيف البهجة وصيف الحرية، في الرابع من يوليو سنحتفل باستقلالنا عن فيروس كورونا".

 

 

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