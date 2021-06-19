تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي بدروي أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN SPORTS HD 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

وتلعب المباراة عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

محمد الشناوي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول – أكرم توفيق

أليو ديانج – عمرو السولية – قفشة

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد شريف.