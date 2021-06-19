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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة بـ تونس .. الأهلي يبحث عن "الثأر" والدفاع عن لقبه أمام الترجي

صدى البلد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN SPORTS HD 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

وتلعب المباراة عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة


وجاءت قائمه الأهلي أمام الترجي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.


تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي 19- 6- 2021
محمد الشناوي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول – أكرم توفيق

أليو ديانج – عمرو السولية – قفشة

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد شريف.

ويقدم صدي البلد تاريخ المواجهات الإفريقية للفريقين: 

تقابل الأهلي والترجي فى 20 مباراة فاز الأحمر فى 8 وتعادل فى 8 وفاز الغول التونسي فى 4 لقاءات فقط.

عام 1990 فى دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا:

فاز الترجي التونسي 4-2 علي الإهلي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبيا فى الذهاب والعودة.

عام 2001 فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

تعادل الفريقين في نصف النهائي، سلبيا في مباراة الذهاب وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.

عام 2007 فى دور المجموعات :

فاز الأهلي فى مباراة الذهاب 3-0 وخسر لقاء العودة بهدف نظيف .

عام 2010 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا :

 فاز الأهلي في مباراة الذهاب  بهدفين لهدف، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

عام 2011 فى دور المجموعات :

 تجدد اللقاء للموسم الثاني علي التوالي بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم تعادلا بهدف لكل فريق في المباراة الثانية.

عام 2012 نهائي دوري أبطال أفريقيا :

تعادل الفريقين فى المباراة الذهاب بهدف لكل منهما ، وفاز الأهلي فى مباراة الإياب بهدفين لهدف، وحسم الأهلي اللقب.

عام 2017 فى دور الـ8 :

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف.

عام 2018 فى دور المجموعات والنهائي :

تعادل الفريقين سلبيا فى مباراة الذهاب والإياب التي كانت بدور المجموعات .

عندما تأهلا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي فى مباراة الذهاب 3-1 ، وخسر النهائي علي ملعب رادس 3-0 ليتوج الترجي التونسي بطلا لـدوري أبطال أفريقيا.

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