نشرة أخبار الرياضة.. فيدال غاضب من مدرب الأهلي السابق.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك أن موقف التونسى فرجانى صانع العاب الفريق الأبيض سوف يحسم بشكل رسمي خلال 3 أو 4 أيام القادمة.

ويقدم صدي البلد هدافي الإهلي والترجي التونسي خلال دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

حقق المنتخب التشيلي فوزاً مهما على حساب نظيره منتخب بوليفيا بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.