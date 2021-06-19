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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة أخبار الرياضة.. فيدال غاضب من مدرب الأهلي السابق.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

الزمالك: حسم موقف فرجاني ساسي خلال 4 أيام

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك أن موقف التونسى فرجانى صانع العاب الفريق الأبيض سوف يحسم بشكل رسمي خلال 3 أو 4 أيام القادمة.

قبل مواجهة نصف النهائي الإفريقي.. هدافو الأهلي والترجي في دوري الأبطال

ويقدم صدي البلد هدافي الإهلي والترجي التونسي خلال دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

فيدال غاضب من مدرب الأهلي السابق

حقق المنتخب التشيلي فوزاً مهما على حساب نظيره منتخب بوليفيا بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

 

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