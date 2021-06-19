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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. شقيقة محمد حلاوة لـ ياسمين عبد العزيز: سعداء من غيرك.. وإليسا بملامح تثير الجدل في حفلها الأول بالسعودية

اليسا
اليسا

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

 

أحمد حلمي يشعل انستجرام بالغناء للعندليب ويعلق: اتصورت رادار بسبب صوتي


شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه فيديو كوميدي  جديد من سيارته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر أحمد حلمي وهو يغني اغنية" حلو وكداب " للعندليب عبد الحليم حافظ  و علق قائلا : انا اتصورت رادار بس مش عارف بسبب السرعة ولا صوتي .

 

12 صورة من حفل زفاف الفنانة أمانى كمال

 

انتهى منذ قليل حفل زفاف الفنانة الشابة أمانى كمال ، حيث حضر الحفل عدد من الفنانين على راسهم نرمين الفقى والمخرج خالد جلال والفنان طارق صبرى .

 

أمانى كمال بدأت العمل الفني من خلال فيلم (العالمي)، ثم عملت بين السينما والتليفزيون، ومن أفلامها (القشاش، هاتولي راجل، جوازة ميري)، ومن مسلسلاتها: (حكايات بنات، الشك، السيدة الأولى، جبل الحلال).

 

نجوى فؤاد: جيلنا خد ملاليم وتربحى من السوشيال ميديا يتطلب تقديمى فيديوهات غير لائقة


أكدت الفنانة نجوى فؤاد انها لست نادمة على خوض تجربة الإنتاج السينمائى ، خاصة وان الاعمال التى قامت بإنتاجها وعلى راسها فيلم حد السيف سوف تعيش فى أذهان الجمهور لسنوات طويلة .

 

وتابعت نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : "  كسبت من السينما أموال وأنتجت بها أعمال تعيش العمر كله ، محدش بياخد فلوس معاه ولكن تلك الاعمال ستعيش  " .

 

إليسا بملامح تثير الجدل فى حفلها الأول بالسعودية

 

لم يكن حفل إليسا بالمملكة العربية السعودية حفلاً عادياً ، فقد اثارت اليسا قبل صعودها على المسرح بساعات الجدل ، بسبب ظروها بملامح متغيرة ، تكهن البعض بانها خضعت الى عملية تجميل .

 

ويُعد هذا الحفل، الأول للفنانة إليسا الذي يجمعها مع الفنان وائل كفوري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أول لقاء بينهما بعد التصالح عقب خلاف دام لفترة طويلة.

 

 

شقيقة محمد حلاوة لـ ياسمين عبد العزيز: قفلنا صفحتك وسعداء من غيرك

 

نشرت السيدة لمياء حلاوة شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة ، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى وجهت فيها رسالة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز .

 

وقالت “ لمياء حلاوة ” فى الفيديو أنها شاهدت البرنامج الذى ظهرت فيه زوجة شقيقها الفنانة ريهام حجاج ، ووصفتها بأنها صديقتها وأختها ، مؤكدة انها قالت كلام محترم ومن قلبها . 

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