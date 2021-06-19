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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي.. ومطالبات بإقالة الحكومة الفلسطينية بسبب صفقة لقاحات كورونا مع إسرائيل

الاهلي
الاهلي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها:

أهم الأخبار .. جماجم وعظام بشرية تثير الرعب أسفل الطريق الحر بقليوب وتركي آل الشيخ ينفي إنتاج أعمال فنية في مصر

أهم الأخبار.. سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب.. وشروق شمس 27 رمضان بدون شعاع

غدا.. الحكم على فتاة التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الإتجار بالبشر

تصدر غداً محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندي حكمها في قضية مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 19- 6- 2021، عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها؛ منافسات كأس الأمم الأوروبية وأبطال أفريقيا ” .

 

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

 

انتخابات إيران.. إبراهيم رئيسي يحصل على أكثر من 16 مليون صوت

قالت وسائل إعلام محلية في إيران، إن المرشح إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حصل حتى الآن على أكثر من 16 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية.

 

الليلة بـ تونس .. الأهلي يبحث عن "الثأر" والدفاع عن لقبه أمام الترجي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

 

بسبب صفقة لقاحات كورونا مع إسرائيل.. مطالبات بإقالة الحكومة الفلسطينية

أفادت شبكة "إرم نيوز" بأن إعلان الحكومة الفلسطينية إلغاء صفقة توريد لقاحات فايزر" مضادة لكورونا من إسرائيل بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، أثار الة غضب واسعة تجاه الحكومة وتعاملها مع القضية، وهو ما جعل هناك مطالبات باستقالة الحكومة، خاصة وأن من كشف قرب انتهاء صلاحية جرعات اللقاح هو الإعلام الإسرائيلي وليس السلطة الفلسطينية.

 

أول طفل يلعب فروسية بساق واحدة في مصر.. محمود سامح: تخطي معركة السرطان بـ 50 عملية ويحلم بثلاثة أمور.. شاهد

يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أحلامه لا يهاب فيها خوف من الماضي أو الحاضر أو المستقبل رغم مروره بمعاناة كبيرة في سن صغير ما زال يتعرف فيه على الحياة من حوله حيث قدر له إجراء 50 عملية في 5 سنوات فقط بعدما ابتلاءه الله- عز وجل- بسرطان في العظام انتهى ببتر في أحد أقدامه لتتحول بعدها محنته إلى منحة ربانية يصبح فيها الطفل محمود سامح أول لاعب فروسية بساق واحدة في مصر.

 

قبل مواجهة نصف النهائي الإفريقي.. هدافو الأهلي والترجي في دوري الأبطال

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم في تمام الساعة 6 مساءً.

 

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