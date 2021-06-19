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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان على الموضة .. ليلى علوي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

ليلي علوي
ليلي علوي

حرصت الفنانة القديرة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام،  بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة أنيقة و على الموضة، حيث ارتدت فستان قصيريصل إلي حدود الركبة و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأسود المزود بنقوشات الورد المبهجة.

انتعلت ليلي علوي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفوشيا مع كلاتش كبير بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الراقية البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.

يذكر أن حقق فيلم “ماما حامل” إيرادات بلغت قيمتها 270 ألفا و920 جنيها، وذلك أمس الجمعة 11 يونيو، بعد عرضه منذ أسبوع تقريبا في دور العرض السينمائية ليحتل المركز الثانى فى قائمة أفضل إيرادات ضمن موسم أفلام عيد الفطر السينمائي.

وجاء فيلم “ماما حامل” ليحتل المركز الثانى بعد فيلم “أحمد نوتردام”، وتفوق على فيلم “ديدو” الذى جاء فى المركز الثالث، وفيلم “ثانية واحدة” الذى جاء فى المركز الرابع.

صناع فيلم ماما حامل 

كان صناع فيلم “ماما حامل” قرروا إطلاق الفيلم في دور العرض بمصر والعالم العربي، ابتداءً من 2 يونيو، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة، ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

 

برومو فيلم ماما حامل 

وطرح الإعلان الرسمي لـ فيلم “ماما حامل” ، وهو ينتمي إلى النوع الكوميدي، ويشهد عودة للنجمة ليلى علوي في شخصية جديدة، بالإضافة إلى أنه يضم بطولة جماعية لكل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.

 

يناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

 

ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

 

أبطال فيلم ماما حامل 

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.

 

ملخص أحداث فيلم ماما حامل 

خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عند علمهما بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

 

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