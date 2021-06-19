حريق بنبات الحلفا يتسبب فى توقف حركة القطارات لمدة نصف ساعة بقنا

تسبب حريق فى نبات الحلفا بمنطقة الهجان التابعة لقرية الجبلاو، فى توقف حركة القطارات لمدة نصف ساعة بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، باندلاع حريق بسيط حول شريط السكة الحديد فى نبات الحلفا بمنطقة الهجان، بطول ٥٠ مترا فى مترين.

تسبب الحريق فى توقف قطار ١٨٧ القادم من أسوان إلى القاهرة، و كذلك القطار ١٠١٥ ، لمدة نصف ساعة، بعدما أحاطت النيران بشريط السكة الحديد.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق الممتد على شريط السكة الحديد، و استئناف حركة القطارات مرة أخرى بعد إطفاء النيران وتأمين سير القطارات.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.