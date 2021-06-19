لميس سلامة: جميع جماهير الكرة على استعداد لتشجيع النادي الأهلي أمام الترجي التونسي.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن جميع جماهير الكرة على استعداد لتشجيع النادي الأهلي أمام الترجي التونسي ، اليوم ، معقبة : " عندنا روح رياضية بقالنا فترة كبيرة ونبذ التعصب" .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مصر تمتلك نموذجا رائعا من الفرق الطبية الرياضية ، وعلى رأسهم الفريق الطبي الذي تواجد في مباراة ( مصر - أسوان ) ، فيما لايقل عن الفريق الطبي الدنماركي وواقعة " اريكسون " .

وتلعب المباراة عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة Sport Klub الصربية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000