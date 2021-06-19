اليوم..طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، ليؤثر بشكل طفيف على حالة الطقس اليوم، السبت، على كافة محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على عدة مناطق بالجمهورية.

تفاصيل الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن الطقس اليوم يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم ، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 34 والصغرى 21، السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

وتشهد البلاد، منذ 48 ساعة ماضية، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، على كافة محافظات الجمهورية، ليميل الطقس إلى الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يبقى لطيف ليلا، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجديد.