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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تأثر بالمرتفع الجوي الأوروبي.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة مع بداية الصيف

صدى البلد

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البداية الرسمية لفصل الصيف ستكون يوم 21 يونيو القادم، منوهة إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الصيف ستكون طبيعية.
 

وأضافت “إيمان شاكر”خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” درجات الحرارة في القاهرة ستتراوح من 34 و35 درجة والسواحل الشمالية 28 إلى 29 وشمال الصعيد ستتراوح من 36 إلى 37، أما محافظات جنوب الصعيد فـ ستتراوح درجات الحرارة بها من 40 إلى 41 طوال الأسبوع الحالي بالرغم من بداية فصل الصيف.


وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إلى أنه حتى الآن مصر تتأثر بالمرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا الذي يعمل على تلطيف الإحساس بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى الرياح وهذا هو سبب الطقس اللطيف.

 

وأوضحت أن السواحل الشمالية ستشهد أرتفاع في نسب الرطوبة ليلا وحتى الصباح الباكر بنسبة تصل إلى 80%.


وأردفت بالرغم من بداية فصل الصيف إلا أن درجات الحرارة لن يحدث لها أي تغير وستظل في معدلاتها الطبيعية.


ووجهت عدة نصائح للطلاب والمواطنين خلال الفترة القادمة، قائلة: من الافضل الابتعاد تماما عن أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، ويفضل ارتداء الملابس القطنية وشرب  كميات كبيرة من المياه طوال اليوم.


حيث كشفت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، عن تفاصيل طقس  الأسبوع   المقبل ، موضحة أن البداية الرسمية لفصل الصيف ستبدأ خلال يومين ، معقبة : " معدلات الحرارة حتى الأن متوسطة ومفيش ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة " .

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز  " ، أن مواسم الصيف في الأعوام السابقة كانت تتأثر بالمنخفض الهندي ، وهو أحد أسباب الارتفاع في درجات الحرارة ، ونسب الرطوبة ، وهو على عكس العام الحالي ، لافتة إلى أن البلاد تشهد ، هذا العام ،  تأثر بالمرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا .

 

ولفتت " شاكر " إلى أن طقس الأسبوع المقبل ستصل درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية ، بجنوب البلاد ، لتسجل أعلى درجة في درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 34 و 35 درجة مئوية ، متابعة : " مش هيبقى فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة " .

وتابعت : نشاط الرياح الذي تشهده البلاد ، يسبب الإحساس بانخفاض درجة الحرارة ، ناصحة بأهمية  ارتداء " الكاب" أو " الشمسية " في فترات الظهيرة ، وتناول المياه على مدار اليوم .

 

إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية اخبار التوك شو

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