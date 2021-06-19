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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التلفزيون الإيراني يعلن فوز “إبراهيم رئيسي” بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أعلن التلفزيون الإيراني فوز “إبراهيم رئيسي” بالانتخابات الرئاسية.


وقالت وسائل إعلام محلية في إيران، إن المرشح إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حصل حتى الآن على أكثر من 16 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية.
 

وذكرت نتائج غير رسمية أنه تم فرز أكثر من  26 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، منها أكثر من 3 مليون صوتًا باطلاً، فيما حصل المرشح محسن رضائي على 3 مليون و95 ألف، وعبدالناصر همتي على 2 مليون و231 ألف، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي على أقل نسبة تصويت بنحو 911 ألف صوتًا.
 

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباح الجمعة الـ18 من يونيو، وتتضمن 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

وسجلت العاصمة طهران، التي فيها 6 ملايين و 600 ألف ناخب يحق لهم المشاركة بالانتخابات، نسبة مشاركة وصلت مليون و584 ألف، أي بنسبة 24 بالمائة.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) يدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

وأصبح رئيسي عضوًا في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2006، وهو يشغل في هذا المجلس الذي يختار الولي الفقيه أي خليفة المرشد، ويشغل حاليا منصب النائب الأول للرئيس في المجلس، ويشار إليه كأحد المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.

إبراهيم رئيسي الانتخابات الرئاسية ايران العاصمة طهران اخبار التوك شو

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