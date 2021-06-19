أب جزائري وأم مصرية .. في عيد ميلاد " أحمد مكي " تعرف على لمحات من حياته |ِشاهد

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن الفنان " أحمد مكي " ، حيث تحل اليوم ذكرى ميلاده .

وأشار التقرير إلى أن الفنان أحمد مكي ولد في 19 يونيو عام 1987 بمدينة "وهران " الجزائرية لأب جزائري وأم مصرية .

ولفت التقرير إلى أن مكي انتقل للعيش في مصر مع والدته وأشقائه الأربعة، وعاش بها معظم حياته.

وقرر دخول معهد السينما ، قسم الإخراج ، وتخرج منه عام 2003 ، وحصدت أفلامه القصيرة التي أخرجها الكثير من الجوائز خارج وداخل مصر .

وبدأ حياته الفنية بإخراج فيلم " ياباني أصلي " ، و " الحاسة السابعة " ، وعددا من المسلسلات الشهيرة مثل " تامر وشوقية " ولحظات حرجة " .

وكانت الإنطلاقة الحقيقية له بعد النجاح الباهر في شخصية " هيثم دبور " ، مع الفنان عادل إمام .

وكانت مشاركته الأخيرة في مسلسل " الاختيار 2" ناجحة ، حيث قدم من خلاله شخصية الضابط "يوسف " ، والتي لقت اعجاب كبير لدى الجمهور .



بدأ الفنان أحمد مكى حياته بحي الطالبية، وقد تخرج من معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة كان أهمها (ياباني أصلي)، بعدها بدأ مسيرته الاحترافية بإخراجه لفيلمه الطويل الأول (الحاسة السابعة) عن قصة مستوحاة من فيلمه القصير بنفس الاسم والذي أخرجه في عام 2003.

وشارك أحمد مكي في إخراج عدد من المسلسلات الشهيرة مثل (لحظات حرجة) ، والذي قام فيه أيضًا بالتمثيل، وسرعان ما انطلق نجمه كممثل كوميدي بعد النجاح الباهر الذي حققته شخصية (هيثم دبور) حيث قدمها مع الفنان عادل إمام ضمن أحداث فيلم (مرجان أحمد مرجان)، ثم في فيلم منفرد حمل عنوان (H دبووور)، وواصل نجاحه كممثل كوميدي من خلال أفلام (طير إنت، لا تراجع ولا استسلام)، ومن نجاحه السينمائي عاد للتليفزيون من جديد من خلال مسلسل (الكبير أوي) الذي قدم منه خمس أجزاء.



بجانب التمثيل ظل الفنان أحمد مكي يمارس هوايته في تأليف أغاني الراب وأدائها في بعض أفلامه أو بصورة منفردة ونشرها على شبكة الإنترنت، وفي عام 2012 أصدر أول ألبوم راب له بعنوان (أصله عربي).