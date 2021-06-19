إسبانيا في مهمة قتالية أمام بولندا بـ يورو 2020.. الليلة

يستضيف المنتخب الإسباني، نظيره المنتخب البولندي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب لا كارتوخا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، ببطولة يورو 2020.

وسيتعين على المنتخبين البحث عن الفوز، إذا ما أراد أيهما مواصلة المسيرة في البطولة الأوروبية.

وأدت النتائج غير المرضية للمنتخبين في مستهل مشوارهما بالبطولة، رغم كونهما مرشحين منذ البداية لصدارة المجموعة الخامسة، إلى حاجة كل منهما للظفر بالنقاط الثلاث.

ولا يوجد هامش آخر للخطأ لإسبانيا بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام السويد، والحال نفسه وإن كان أسوأ لبولندا بعد سقوطها في فخ الهزيمة 1-2 أمام سلوفاكيا.

لاعب وسط إسبانيا يتعافى من كورونا

وانضم لاعب الوسط سرجيو بوسكيتس إلى المنتخب الإسباني، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وبفوز المنتخب السويدي أمس الجمعة، على سلوفاكيا، يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويليه المنتخب السلوفاكي (3 نقاط)، انتقل الضغط إلى المنتخبين الإسباني الثالث (نقطة) والبولندي الأخير (دون رصيد)، قبل المباراة التي ستجمعهما اليوم.