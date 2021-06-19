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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محتويات شنطة الولادة لكل من الأم والطفل

محتويات شنطة الولادة
محتويات شنطة الولادة

لا تختلف محتويات شنطة الولادة إن كانت ولادتك ستتم في المستشفى أو في عيادة الطبيب، فغالبًا لن تختلف محتويات حقيبة الولادة الطبيعية عن القيصرية، في كل الأحوال، لا تحتاج الولادة قيصريًا لشيء مختلف عن الولادة طبيعيًا إلا في بعض المستلزمات البسيطة جدًا للعناية بالجرح، التي غالبًا ما تتوافر في المستشفى.

 

محتويات شنطة الولادة 



وإن كنتِ حاملًا بتوأم، فقد تزيد محتويات شنطة الولادة، وعليك أيضا إعدادها مبكرًا، لأن أغلب الحوامل فى توائم يلدن مبكرًا، وعليك بالطبع إعداد محتويات أكبر من الملابس والحفاضات، وفقا لما نشر في  babylist .

 

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ومن أهم محتويات  شنطة الولادة بعض الأشياء الضرورية التي يجب أن تكون في حقيبة المستشفى الخاصة بالأم عند الولادة والتي سوف تحتاجها الأم ومولودها، ما يلي:
 

محتويات شنطة الولادة 



1- الأم :

 فستان نوم للولادة 
فستانان أو أكثر للنوم بفتحة من الصدر من أجل الرضاعة.
4 أطقم من الملابس الداخلية 
حمالات صدر خاصة بالرضاعة
فوط للصدر
فوط صحية
كريم لتشققات الثدي 
حلمات سيليكون
شبشب
 شامبو 
كريم مرطب 
معجون أسنان وفرشاة
مزيل لرائحة العرق 
شاحن للموبايل

2- الطفل :


ثلاثة أطقم من الملابس الداخلية 
2 سلوبيت كامل لحمايته من التيارات الهوائية
بطانية خفيفة في الصيف وأخرى ثقيلة في الشتاء
حفاظات كثيرة
جوارب
قبعة قطنية خفيفة في الصيف وصوفية في الشتاء لحماية الرأس من أي تيار هوائي
2 مريلة للصدر
صابون سائل وشامبو ولوف اسفنجية خاصة بالصغير
كريمات لمنطقة الحفاض والتي يدخل فيها الزنك 
زجاجة رضاعة احتياطًا لعدم نزول الحليب لديك
مقعد السيارة للطفل

شنطة الولادة محتويات شنطة الولادة حقيبة الولادة الطبيعية الحفاضات الولادة المبكرة

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