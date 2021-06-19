بفستان مميز.. نيرمين الفقي تتألق في حفل زفاف أماني كمال

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة أماني كمال.

علقت نيرمين الفقي على الصور قائلة" الف مبروك للصديقة أماني وعريسها ربنا يسعدكم."

فستان نيرمين الفقي

خطفت نيرمين الفقي الأنظار في الصور حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالشراشيب المنسدلة وباللون البيج المتناسق مع لون بشرتها.

انتعلت نيرمين الفقي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج فيما نسقت معه كلاتش مطرز بنفس اللون، أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المموج البني المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الجذابة و الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها و إطلالتها أيضا.

يُذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى الدرامية مشاركتها خلال الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل «ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال والفنانة نور، من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

يذكر أن أسدل الستار على الأحداث المثيرة لمسلسل ضل راجل في الحلقة 30 بعد ما حصل كابتن جلال وابنته شهد على حقهما وعادت إليهما الطفلة هدى.



واستجاب خليل إلى تهديد كابتن جلال وأعاد حفيدته إليه في مقابل تسليم ابنته، لكن سليم ومعه بلطجية تدخلوا بنية قتل الطفلة وجدّها والتخلص من هذه المشكلة نهائيا لولا تدخل الشرطة.



وتمكن ضابط المباحث من تتبع هاتف كابتن جلال، وأنقذه في الوقت المناسب؛ بعد عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات بين جميع المشاركين في موقف الخطف والتهديد.



وألقي القبض على “سليم” بعد قتله "عمرو" صديقه، ومعه "حازم" و"غادة" ووالدها، ووجهت إليهم التهم التي ارتكبوها في الحلقات السابقة من مسلسل ضل راجل، سواء بالشروع في القتل، أو الخطف، أو القتل العمد.



وتزوجت شهد من سعيد المحامي، بعد موافقة والديه، وتصالح كابتن جلال مع شقيقته التي أعاد زوجها “زغلول”، إليه، عقد شقته، وحقه الذي سرقه منه في وقت سابق.



وطلب ضابط المباحث، يوسف، من الدكتورة ملك الزواج، وعادت الفنانة إنعام سالوسة الجدة إلى زوجها خال كابتن جلال.



ومرت سنوات، وأصبحت الحفيدة هدى، أكبر سنا، وأقرب إلى جدها، وأنجبت شهد من سعيد مرة أخرى.