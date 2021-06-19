عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عشان ميضحكش عليك.. نقيب الفلاحين يكشف 10 شروط قبل شراء خروف العيد

اضحية عيد الاضحى
اضحية عيد الاضحى

قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين: إنه مع اقتراب عيد الأضحي المبارك يقبل المواطنون على شراء خروف العيد "الأضحية" لتنفيذ سنة الله، والتي أمرنا أن تكون الأضحية سليمة، ولذلك لا بد أن يتأكد كل شخص مقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب،لافتا أن هناك 10 شروط يجب مراعاتها أو الحذر منها أثناء شراء الأضحية .

وأكد نقيب عام الفلاحين ، إن من أهم شروط الأضحية المثالية للذبح هو التأكد من عمر الذبيحة، على ألا يكون عمر الخراف أكثر من عام لاثنين فقط في الذكور والإناث من عمر ٧ إلى ٨ سنوات، مشيرا إلي أن صحة الخروف يعتبر معيارا رئيسيا للاختيار ، ولا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها العامين وألا يقل وزنها عن ٤٠٠ كيلوجرام،حيث أنه يمكن تحديد عمر الذبيحة من خلال فحص القواطع الأربعة ومنها الأسنان اللبنية من الفك الأسفل فالخروف صغير السن الذي لم يتجاوز سنة تكون جميع قواطعه بيضاء متماثلة فإذا بلغ عاما واحدا يكون قد استبدل زوجا واحدا من الأسنان اللبنية بالأسنان الطويلة الدائمة الموجودة في منتصف الفم.

وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات له اليوم،أن من أهم الشروط، بأن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الإلتهابات ، والصواف أو الشعر ناعم الملمس نظيف و متكامل وقوي، إضافة إلي أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات مع عدم وجود اى تقرحات،وأن يكون نشيط الحركة ذا همة مرتفعة وغير كسول ، وألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي،كما يجب أن تكون مقدمة الصدر ممتلئة باللحوم فلا تكون العظام في هذه المنطقة ويمكن ملاحظتها من خلال لمسها باليد،لافتا إلى أنه يجب أن تكون قرون الخروف المقرن سليمة وليست مكسورة وأذنه غير مقطوعة وليس به أي إفرازات من أنفه،وأن يكون خاليا من الأمراض الجلدية والبثور، ولا توجد به فضلات عالقة  نتيجة إسهال أو مشاكل صحية، وأن يكون الخروف نشيطا غير كسول،وأما الماشية فيستحسن أن يزن العجل نحو 350 كجم على الأقل.
ونصح عبدالستار ، بالشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص،و لا تشتري خروف العيد من الباعة المتجولين،ويعرف حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر (المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.،و ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها ( يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

نقيب الفلاحين خروف العيد شراء خروف العيد عيد الأضحى الأضحية المثالية

موضوعات متعلقة

قبل عيد الأضحى..ننشر أسعار الأضاحى واللحوم بالأسواق

نقيب الفلاحين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

نقيب الفلاحين: منافع متبادلة تحققها المزارع المصرية في الدول الأفريقية

ترشيحاتنا

بحيدث للرسول.. أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على النفس بالشر

صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد

أبي أحمد خاين.. شعب إثيوبيا يكره رئيس الوزراء ويرفض سياسته الوحشية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.85%.. صور

دعاء الخروج من المنزل.. ردده كل يوم

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول بنسبة نجاح 80%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

بالصور .. كشف حراري وتوزيع كمامات ومعقمات داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

محاكمة عصابة مسلحة بأكتوبر متهمة بخطف تاجر عراقي وتعذيبه .. اليوم

إثيوبيا تعترف بحجم كارثتها بسبب سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ