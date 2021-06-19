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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يتفقد أولى أيام امتحانات الدبلومات الفنية ..فيديووصور

صدى البلد

انطلقت اليوم السبت ، اولي ايام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2020، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 1يوليو المقبل.

ورصدت عدسة "صدي البلد" توافد طلاب الدبلومات الفنية من امام احدي المدارس بمحافظة الجيزة، وسط اجراءات احترازية مشددة، وحرصهم علي ارتداء الكمامة.

وحرص مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، علي تفقد بعض المدارس الثانوية للدبلومات الفنية بمحافظة الجيزة، والتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية التي سبق وان اكدتها الوزارة.

وسبق وان اكدت الوزارة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج).

ويؤدى الطلاب الامتحانات داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالى (1506 صناعى - 1196 تجارى - 288 زراعى - 91 فندقى).

وزارة التربية والتعليم الجيزة امتحانات التربية والتعليم وزراء الإجراءات الاحترازية اتباع الإجراءات الاحترازية

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