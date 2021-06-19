فحص 60 ألف سيدة منذ بداية مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى تصريحات له اليوم السبت، عن فحص حوالي 60 ألف سيدة ، منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين، وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ، ومرض نقص المناعة البشري، ومرض الزهري، بالإضافة إلى العمل على خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة ، وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة ، لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات ، موضحا أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.



ودعا وكيل الوزارة ، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين، مؤكدا أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

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