عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 60 ألف سيدة منذ بداية مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية

مبادرة صحة الام والجنين
مبادرة صحة الام والجنين بالدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى تصريحات له اليوم السبت، عن فحص حوالي 60 ألف سيدة ، منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين، وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ، ومرض نقص المناعة البشري، ومرض الزهري، بالإضافة إلى العمل على خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

 

وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة ، وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة ، لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات ، موضحا أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة  بالمحافظة.


ودعا وكيل الوزارة ، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين، مؤكدا أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

IMG-20210619-WA0005
IMG-20210619-WA0005
IMG-20210619-WA0007
IMG-20210619-WA0007
IMG-20210619-WA0004
IMG-20210619-WA0004
IMG-20210619-WA0006
IMG-20210619-WA0006
IMG-20210619-WA0003
IMG-20210619-WA0003
الدقهلية أعمال المبادرة الرئاسية العناية بصحة الام والجنين اخبار الدقهلية 100 مليون صحة

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية تعلن بدء التدريب العملي  للصيادلة الجدد على أعمال بنوك الدم

ترشيحاتنا

بحيدث للرسول.. أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على النفس بالشر

صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد

أبي أحمد خاين.. شعب إثيوبيا يكره رئيس الوزراء ويرفض سياسته الوحشية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.85%.. صور

دعاء الخروج من المنزل.. ردده كل يوم

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول بنسبة نجاح 80%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

بالصور .. كشف حراري وتوزيع كمامات ومعقمات داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

محاكمة عصابة مسلحة بأكتوبر متهمة بخطف تاجر عراقي وتعذيبه .. اليوم

إثيوبيا تعترف بحجم كارثتها بسبب سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ