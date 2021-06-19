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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يوتيوب يضيف ميزة طال انتظارها لمستخدمي آيفون.. تعرف عليها

وضع صورة داخل صورة
وضع صورة داخل صورة بآيفون

أضاف يوتيوب YouTube، دعما جديدا لإصدار التطبيق الخاص بنظام التشغيل iOS، والذي يضيف المنصة على هواتف آيفون ميزة مبهرة طال انتظارها.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، فإن تطبيق يوتيوب على نظام التشغيل iOS، سيحصل على دعم صورة داخل صورة PiP، مما يسمح لجميع المستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو أثناء القيام بأشياء أخرى على أجهزة آيفون وآيباد.

 

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ويتيح وضع صورة داخل صورة PiP، لمستخدمي يوتيوب على الهواتف الذكية، مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة  صغيرة خارج التطبيق أثناء قيامك بأشياء أخرى في جهاز آيفون على الهاتف في نفس الوقت.

وذكر متحدث باسم يوتيوب، أن ميزة صورة داخل صورة PiP، سيتم طرحها في الوقت الحالى لمشتركي Premium، وعلى أن تصل لجميع مستخدمي هواتف آيفون، بما في ذلك المستخدمين المجانيين في الولايات المتحدة قريبا.

 

متصفح سفاري يدعم خاصية صورة داخل صورة 


وكانت شركة آبل، قد أضافت دعمًا لفيديو صورة داخل صورة لأجهزة آيباد التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9، وجلبته إلى أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 14، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر ميزة صورة داخل صورة إلا  مع جهاز iPad عبر متصفح سفاري Safari.


ولم يوضح موقع مشاركة مقاطع الفيديو التابع لشركة جوجل، الجدول الزمني لموعد لإطلاق ميزة PiP، لمستخدميه المجانيين، ولكن أشار يوتيوب إلى أن طرح الخاصية قيد التقدم لمستخدي الاشتراكات المميزة في الوقت الحالى.


يذكر أن شركة جوجل أطلقت ميزة وضع صورة داخل الصورة لجميع مستخدمي يوتيوب على نظام تشغيل "أندرويد" ، في عام 2018، مجانا دون الحاجة إلى الدفع مقابل الاشتراك في YouTube Premium.

يوتيوب هواتف آيفون مقاطع الفيديو صورة داخل صورة الهواتف الذكية

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