صحفي : الدبلوماسية المصرية تستحق رفع القبعة لما تحققه مع الأزمات العربية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ، شريف محمد اسماعيل ، على خلفية عقد وزير الخارجية المصري ، سامح شكري جلسة مع وزيرة التعاون الدولى الليبية ، إن الدبلوماسية المصرية تستحق رفع القبعة ، لما تحققه من تطورات ملحوظة في الأزمات العربية .

وأضاف الكاتب الصحفي ، شريف محمد إسماعيل ، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الأمن القومي الليبي مهم لمصر ، نظرا لأنها من دول الجوار التي تتلامس حدودها مع مصر ، وبالتالي من الممكن أن تكون تربة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية .

وأشار إلى أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها في إدارة الحدود ، والتنسيق الأمني ، وذلك اعتبارا بأن الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري .

وأوضح أن الملف الليبي يعاني من صراعات سياسية بسبب النزاعات على السلطة ، مما تسبب في منح فرص للجماعات الارهابية في تهديد الأمن القومي الليبي .

وأكمل : مصر تحاول أن تكون وسيط نزيه في المفاوضات الليبية ، والإسراع في إجراء انتخابات ليبية ، لتوفير أشواط كبيرة من الممكن أن تستغرقها ليبيا بعد عدة أعوام لإعادة الدولة مجددا.

وتعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، غدا الأحد، بحضور أعضاء اللجنة ومندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وذكرت بوابة (الوسط) الليبية، أن الاجتماع سيشهد مناقشة واستعراض ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي تم توقيعه في جنيف يوم 23 أكتوبر2020.

وأفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي شن سلسلة غارات استهدفت مواقع لعناصر إرهابية في جبال الهروج جنوب غربي ليبيا.

ويوم الخميس، أعلن الجيش الوطني الليبي إطلاق عملية لتعقب الإرهابيين وطرد المرتزقة الأفارقة الذين يهددون الأمن والاستقرار ويمارسون النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه جنوب غرب البلاد.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين".

وأوضح المسماري ، أن هذه العملية تأتي ردًّا على "تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري، وذلك بعد رصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية".

وأكد المسماري، أن "القيادة العامة وجهت وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".