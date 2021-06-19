محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.85%.. صور

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بنسبة نجاح بلغت 81.85% ومن المقرر إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية .

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2826 طالباً وطالبة حضر منهم 2562 طالباً.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لأداء الامتحان 66 طالباً وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لأداء الامتحان 10 طلاب.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 118118 ألف طالب وطالبة مقسمين إلى 115 ألفاً و77 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و66 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم الى أن جميع اللجان الامتحانية كانت جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة, كما أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ.

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