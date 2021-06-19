بعبع واحد.. خالد بيومي يوجه رسالة دعم للاهلي قبل مواجهة الترجي

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي رسالة دعم ومساندة لـ فريق الاهلي قبل مواجهة فريق الترجي التونسي اليوم في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب رادس.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ بالتوفيق لرجالة الاهلي اليوم . باذن الله .. افريقيا لها بعبع واحد”

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN SPORTS HD 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

وتلعب المباراة عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة

ويقدم صدي البلد تاريخ المواجهات الإفريقية للفريقين:

تقابل الأهلي والترجي فى 20 مباراة فاز الأحمر فى 8 وتعادل فى 8 وفاز الغول التونسي فى 4 لقاءات فقط.

عام 1990 فى دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا:

فاز الترجي التونسي 4-2 علي الإهلي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبيا فى الذهاب والعودة.

عام 2001 فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

تعادل الفريقين في نصف النهائي، سلبيا في مباراة الذهاب وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.

عام 2007 فى دور المجموعات :

فاز الأهلي فى مباراة الذهاب 3-0 وخسر لقاء العودة بهدف نظيف .

عام 2010 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا :

فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

عام 2011 فى دور المجموعات :

تجدد اللقاء للموسم الثاني علي التوالي بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم تعادلا بهدف لكل فريق في المباراة الثانية.