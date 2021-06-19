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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أمام البحر.. شام الذهبى تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت شام الذهبي، في الصورة بإطلالة صيفية بفستان بسيط،من أمام البحر، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وكشفت شام الذهبي ، ابنة النجمة أصالة عن هوية خطيبها أحمد هلال ، حيث نشرت صورا لهما على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت شام الذهبي، على صفحتها، تأكيدا لإنفراد صدى البلد : "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوبا ؛ لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل لا يرزقها كل إنسان ".

 

وتابعت شام الذهبي: " ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحياة وينعم به ، فاذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوبا ، فلا يقوم ياعزيزي أن تكون محبا".

 

اختتمت " ولتعلموا أن الحب ماثبت.... العم مسالك الثبات.. أحمد وشام".

 

 احتفلت  شام الذهبي ، بخطوبتها على أحمد هلال وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

 

وكانت «صدى البلد»، قد انفرد بخبر خطوبة شام الذهبي، إبنة النجمة أصالة، وكشفت عن هوية زوجها المنتظر، وأنه يدعى "أحمد هلال"، وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

 

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، تحدثت عن استعداد ابنتها شام لدخول القفص الذهبي قريبًا أثناء استضافتها التلفزيونية ببرنامج "سهرانين".

 

ونشرت شام بعد إعلان أصالة اقتراب زواجها، أول مقطع فيديو يجمعها بزوجها المنتظر، وحرصت طوال الوقت على عدم إظهار وجهه، واكتفت بالتركيز على يده وهي تمسك يده داخل السيارة.

 

وعادت شام ونشرت صورة على ستورى "إنستجرام" الخاص بها بصحبة هلال وحرصت أيضا على إخفاء ملامحه.

 

يأتي هذا الارتباط  بعد أشهر قليلة من فسخ خطوبتها على طبيب زميل لها في العيادة نفسها.

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