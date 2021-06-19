قطع المياه عن مدينة الخانكة فى القليوبية بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية انقطاع خدمة المياه عن مركز و مدينة الخانكة بسبب أعمال الصيانة التى تجرى داخل محطات المياه بالمدينة.

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وقالت الشركة ان خدمة المياه سوف تنقطع اعتبارا من الساعه الثالثه ظهرا غدا الاحد الموافق 20/6/2021 حتي الساعه الثانية عشر مساءا وذلك نظرا لأعمال صيانه بشبكات المياه المدينة.



وأشارت شركة مياه الشرب الى أنه سوف توجيه سيارات لتوفير المياه النقيه الصالحه للشرب للمواطنين.



وأهابت الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومديري المستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال ذلك الفترة.

من ناحية اخري أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، عن تخصص 10 مراكز لتلقي لقاح كورونا لراغبي السفر للخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة.



وقال عبدالغنى، إنه تم تخصيص 10 مراكز لهذا الغرض في المحافظة إضافة إلى توثيق الشهادات واعتمادها من قبل وزارة الصحة والسكان ليسمح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم في الخارج خاصة مع إلزام بعض الدول الجميع بالحصول على اللقاح وهي : مكتب صحة بنها رابع "مركز صحة أسرة بنها العام بمدينة بنها، المركز الطبي بكفر شكر، مركز طبي الشباب بالعبور، مركز طبي الخانكة اول، مركز طبي الخصوص.



كما تم تخصيص مركز طبي بهتيم قسم ثان شبرا، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة.



وتابع وكيل الوزارة، أن عدد مراكز تلقي لقاح كورونا في القليوبية بلغ 9 مراكز في المحافظة حيث تم تجهيزها على مستوى المحاقظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن وصول كمبة جدبدة من جرعات التطعيم ضد المرض.



من ناحية أخري أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية افتتاح مسجدا بقرية الزهويين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر ليضاف إلى المساجد التى تم افتتاحها ودخولها الخدمة مسبقا وهو مسجد الأنوار المحمدية.



واشار أبو السعود إلى أن مسجد الأنوار المحمدية بقرية الزهويين أقيم على مساحة 250 متر مربع بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف المليون جنيه.

افتتاح 28 مسجدا

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغ 28 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.



من ناحية اخري أعلنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية عن فصل التيار الكهربائي على مستوى المركز اليوم الجمعة بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم لإجراء أعمال صيانة فى المحولات.



من جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة أنه يوجد خطة تستهدف صيانة المحولات وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق قرى الوحدات القروية والمدينة أيضا بهدف رفع كفاءة الإنارة لراحة وخدمة أهالينا المواطنين.