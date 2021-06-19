إعلامي جزائري: سلاح الأهلي المرتدات والترجي يسعى لتكرار سيناريو ثلاثية رادس

أكد عابد بشير خليل الإعلامي بجريدة النصر الجزائرية أن المهمة ستكون صعبة جدا بالنسبة لفريقي الأهلي والترجي الليلة، نظرا لطموحات كل فريق في الامتحان الأول بملعب "رادس"، قبل الإختبار الثاني والمصيري في القاهرة.

قال عابد بشير فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الهدف الرئيسي بالنسبة لأشبال المدرب معين الشعباني الفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة، وأعتقد أن الطريقة التكتيكية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني التأمين الدفاعي أولا مع الاستغلال الأمثل لأنصاف الفرص الخطيرة التي ستتاح أمام مرمى محمد الشناوي.

تابع: الترجي سيحاول اللعب بالروح القتالية التي أظهرها في آخر لقاء من المنافسة أمام شباب بلوزداد الجزائري، حين نجح آنذاك من تحقيق "الريمونتادا"، حيث تمكن من تحقيق الفوز بصعوبة في التوقيت الرسمي بنفس نتيجة الذهاب هدفين مقابل صفر، قبل النجاح في اقتطاع ورقة التأهل إلى المربع الذهبي عن طريق ضربات الترجيح.

أضاف: نقطة قوة الترجي تكمن بالدرجة الأولى في وسط الميدان رؤوف بن غيث، لأنه يعد العقل المدبر لمنهجية معين الشعباني، وإضافة إلى ذلك فإن الترجي سيدخل اللقاء بذكريات الماضي، لأن آخر لقاء جمعه بملعب رادس أمام الأهلي، كان الفوز من نصيبه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وسيعمل على تكرار نفس السيناريو لاقتطاع نصف ورقة التأهل إلى المباراة النهائية.

استطرد : بدوره فإن الأهلي المصري سيتوجه إلى ملعب رادس بنية مخادعة المنافس بعقر الديار، لأن الترجي لم يظهر هذا الموسم بنفس القوة المعتادة، نظرا على التغييرات التي طرأت على القوام الرئيسي للتشكيلة المثالية، كما أن دفاع المدرب موسيماني سيستغل غياب المهاجم رقم واحد "الخنيسي" بدافع العقوبة، حتى ينجح في الحفاظ على عذرية الشباك نظيفة، لأن ذلك يعني اقتطاع شوط هام نحو المرور إلى المباراة النهائية.

وقال ايضا: أتكهن اعتماد الأهلي في المباراة على خطة غلق كل المساحات عن لاعبي الترجي، مع الاعتماد في نفس الوقت إلى سرعة الظهير علي معلول في بناء الهجمات المرتدة، واستغلال بطء عودة لاعبي الترجي إلى منطقتهم.

واختتم حديثه قائلا: المباراة ستكون تكتيكية بامتياز بين مدرستين مختلفتين، والأكيد أن الشاب معين الشعباني طموحه قيادة أشباله إلى التأهل على حساب الأهلي، لأن ذلك يعني الفوز بنسبة 50 بالمائة برابطة الأبطال، في حين أن موسيماني يعلم جيدا أن الخروج بنتيجة إيجابية من رادس، يعني بالنسبة له المضي قدما نحو الحفاظ على لقب رابطة الأبطال في ثاني نسخة على التوالي.