مزاد سيارات ملاكي حوادث جديد في مصر.. تفاصيل

تعتبر مزادات السيارات الخاصة بالحوادث ، من أهم فئات المزادات المتواجدة في مصر ، والتي يتابعها الآلاف من المهتمين بهذا المجال ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات .

ومن بين أهم مزادات السيارات الخاصة بالحوادث في مصر ، تأتى مزادات الشركة المصرية للتأمين التكافلي ، والتي أعلنت عن فاعلية جديدة لبيع سيارات ملاكي حوادث سارية الترخيص من لوطات مختلفة بنظام المزايدة العلنية، يوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري .

وأوضحت الشركة المصرية للتأمين التكافلي ، ان المزاد الجديد الخاصة بسيارات الحوادث ، يضم موديلات متنوعة ، من بينها ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 فيراني ، و نيسان سنترا 2019 رمادي، وMG ZS 2020 سوداء ، و نيسان قشقاي 2017 برونزي ، و رينو كادجار 2018 حمراء ، و بيجو 2008 موديل 2016 موكا ، و رينو لوجان 2019 كحلي .

بالإضافة الى سيارات أخرى منها تويوتا كورولا 2020 أبيض ، و سيات أتيكا 2020 رمادي، و MG 5 2020 حمراء وفيراني ، و MG RX5 موديل 2020 بلون أسود وأبيض ، و نيسان صني 2018 برونزية ، و هيونداي النترا 2019 و2012 فيراني وسوداء ، و شيفروليه أوبترا 2018 فضي ، و أوبل أسترا 2020 سوداء.

وأوضحت الشركة أن المعاينة ستكون في شارع الليبيني بالهرم بمخازن الشركة ، و أن البيع سيكون سيارة بسيارة في الجلسة ، الت ستقام في مقر النادي النهري في شارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة.

وتباع كراسة الشروط للمزاد 100 جنيه وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه .