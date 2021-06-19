عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات ملاكي حوادث جديد في مصر.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر مزادات السيارات الخاصة بالحوادث ، من أهم فئات المزادات المتواجدة في مصر ، والتي يتابعها الآلاف من المهتمين بهذا المجال ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات .

 

 ومن بين أهم مزادات السيارات الخاصة بالحوادث في مصر ، تأتى مزادات الشركة المصرية للتأمين التكافلي ، والتي  أعلنت عن فاعلية جديدة  لبيع سيارات ملاكي حوادث سارية الترخيص من لوطات مختلفة بنظام المزايدة العلنية، يوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري .

 

وأوضحت الشركة المصرية للتأمين التكافلي ، ان المزاد الجديد الخاصة بسيارات الحوادث ، يضم موديلات متنوعة ، من بينها ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 فيراني ، و نيسان سنترا 2019 رمادي، وMG ZS 2020 سوداء ، و نيسان قشقاي 2017 برونزي ، و رينو كادجار 2018 حمراء ، و بيجو 2008 موديل 2016 موكا ، و رينو لوجان 2019 كحلي .

 

بالإضافة الى سيارات أخرى منها تويوتا كورولا 2020 أبيض ، و سيات أتيكا 2020 رمادي، و MG 5 2020 حمراء وفيراني ، و MG RX5 موديل 2020 بلون أسود وأبيض ، و نيسان صني 2018 برونزية ، و هيونداي النترا 2019 و2012 فيراني وسوداء ، و شيفروليه أوبترا 2018 فضي ، و أوبل أسترا 2020 سوداء. 

 

وأوضحت الشركة أن المعاينة ستكون في شارع الليبيني بالهرم بمخازن الشركة ، و أن البيع سيكون سيارة بسيارة في الجلسة ، الت ستقام في مقر النادي النهري في شارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة. 

 

وتباع كراسة الشروط للمزاد 100 جنيه وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه . 

السيارات الحوادث هيونداى النترا بيجو 2008 نيسان قشقاي رينو لوجان مزادات السيارات ميتسوبيشي إكليبس بيع سيارات مزادات الشركة المصرية كراسة الشروط

موضوعات متعلقة

اصدار جديد من MG بقدرات كهربائية| صور

مزاد جديد لسيارات النيابة في مصر

مزاد جديد يضم سيارات مجلس الشيوخ وجهات حكومية بمصر

ابرز سيارات صينية ارتفعت مبيعاتها في مصر .. صور

شاهد .. السيارة MG رودستر الكهربائية الجديدة قبل اطلاقها فى معرض شينغهاى

ابرز 5 سيارات ارتفعت اسعارها في الفترة الاخيرة .. صور

زياده أسعار MG ZS و HS في مصر.. صور

تعرف على أهم سيارات مزاد الغربية والدقهلية الجديد

ترشيحاتنا

بحيدث للرسول.. أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على النفس بالشر

صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد

أبي أحمد خاين.. شعب إثيوبيا يكره رئيس الوزراء ويرفض سياسته الوحشية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.85%.. صور

دعاء الخروج من المنزل.. ردده كل يوم

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول بنسبة نجاح 80%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

بالصور .. كشف حراري وتوزيع كمامات ومعقمات داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

محاكمة عصابة مسلحة بأكتوبر متهمة بخطف تاجر عراقي وتعذيبه .. اليوم

إثيوبيا تعترف بحجم كارثتها بسبب سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ