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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط إجراءت احتزارية.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحان الفقه.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع "صدى البلد" لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية اليوم السبت، فى المعهد الديني بالزيتون  لأداء امتحان الفقة .


وتوافد الطلاب إلى لجان الامتحانات، صباح اليوم ،  وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا، حيث جرى التشديد على ارتداء الكمامة.


و تبدأ امتحانات القسم العلمي، اليوم في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

كما يمتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الأزهر وباء كورونا اجراءات احترازية الامتحانات كورونا 30 يونيو لجان الامتحانات

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