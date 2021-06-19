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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول بنسبة نجاح 80%

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعتمدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الاعدادية للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة نجاح ٨٠.٣٠٪ إذ بلغ عدد المقيدين ٢٨٠٩٨ طالب وطالبة، حيث حضر ٢٧٨٢٨ و نجح منهم ٢٢٣٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمدت "المحافظ" خلال لقائها اليوم مع أ. عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم نتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع و المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪ وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٠.٢٪.

وقد تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالقاهرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالجيزة 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بأسوان

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بكفر الشيخ 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في المنيا

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالسويس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في اسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بـ جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بمحافظة المنوفية 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالبحيرة 

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محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول بنسبة نجاح 80%

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