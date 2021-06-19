محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول بنسبة نجاح 80%

اعتمدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الاعدادية للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة نجاح ٨٠.٣٠٪ إذ بلغ عدد المقيدين ٢٨٠٩٨ طالب وطالبة، حيث حضر ٢٧٨٢٨ و نجح منهم ٢٢٣٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمدت "المحافظ" خلال لقائها اليوم مع أ. عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم نتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع و المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪ وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٠.٢٪.

وقد تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات