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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتائج التحقيق تظهر غدا.. الأوبرا المصرية تكشف مستجدات قضية تسمم القطط

قطة دار الأوبرا
قطة دار الأوبرا

قال الدكتور مجدى صابر ، رئيس دار الأوبرا المصرية ،  إن دار الأوبرا المصرية فتحت تحقيق موسع بشأن تسمم قطة دار الأوبرا وسيكون هناك عقاب كبير على المتورط بشأن هذه الواقعة.

وأكد "صابر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten  ،   حزنه الشديد بشأن واقعة تسمم قطة دار الأوبرا المصرية لافتأ إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى ضخمت هذه القضية بشكل كبير خاصة أن أبناء القطة لا زالوا على قيد الحياة وهو ما يؤكد التعامل الجيد مع القطط وتجنب آذيتهم بأى بشكل من الأشكال . 

 

وأشار إلى أن دار الاوبرا تواصلت مع مديرية الطب البيطرى بشان تشخيص واقعة تسمم القطة من عدمها وفى حالة ثبات هذا الأمر سيتم معاقبة المتورط فى هذا الأمر ، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت منذ الأربعاء الماضى وستظهر نتائجها غدا الأحد .

وقد قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إحالة المسئولين بـ دار الاوبرا إلى التحقيق على خلفية اتهامات بالتعامل بشكل غير آدمى مع قطة ووجهت بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولا بأول. 

يأتي هذا بعد تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام تعامل موظفي الأوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير آدمية. 

وأشارت الوزيرة  إلى التزام وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن، موضحة أن من ستثبت إدانته أو تورطه سوف ينال العقاب طبقا للقانون وسيتم محاسبته وردع المخطئ فورا حتى لا يتكرر هذا الأمر.

وقد انتشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول قتل احدى القطط التى ظهرت بدار الأوبرا أثناء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، جاء فيه: «فاجعة أخلاقية وإنسانية حدثت أمس في دار الأوبرا، وزارة الثقافة ودار الأوبرا قتلوا قطة المهرجان، فاكرين القطة المشهورة اللي تصدرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير وقد إيه كانت طيبة وبتحب الناس وفعلا مسابتش واحد في المهرجان غير وسلمت عليه، القطة دي طيبة جدا واتشهرت وناس ممكن أصبحوا يروحوا مخصوص يلعبوا معاها وجت من كام أسبوع خلفت 3 أطفال قمرات جدا، وفرحانة بيهم وقاعدة بيهم على جنب والناس بتروح تأكلها في مكانها، تخيلوا إن إدارة الأوبرا قامت بالتخطيط لقتل القطة الجميلة دي، وقالك إيه ده إزاي جنينه الأوبرا فيها قطة وكمان خلفت.. دي تتقتل.. واستغلوا جوعها وجابوا علبة تونة ووضعوا فيها السم!».

 

 

 

 

تسمم القطط دار الاوبرا المصرية تسمم قطة تحقيقات موسعة وسائل التواصل الإجتماعي

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