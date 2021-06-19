صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد

كشف تقرير صحفي، عن حيلة عضو إداري بنادي بيتار القدس الصهيوني، لالتقاط صورة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في الإمارات.

وذكرت صحيفة “ وان” الصهيونية، أن موشيه الماسي مساعد مئير حروش المدير الإقتصادي لنادي بيتار القدس، قال لـ محمد صلاح أنه من كولومبيا من أجل التقاط صورة معه.

صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح لم يكن يعلم أن الشخص الذي يلتقط صورة معه، صهيونيا.

وتساءلت الصحيفة: كيف ستكون رود الأفعال في مصر على الصورة؟

محمد صلاح يدعم القضية الفلسطنية:

يذكر أن محمد صلاح أعلن تضامنه مؤخرا مع الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداءات الصهونية على أهالي حي الشيخ جرّاح .

ونشر محمد صلاح صورة له من أمام المسجد الأقصى، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”، وكتب:" أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء بريطانيا، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء فورا.. لقد طفح الكيل".

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي:

يذكر أن محمد صلاح، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020- 2021، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، الجمعة الماضية، فوز محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، عن الموسم المنقضي “ بتصويت الجماهير”.

ونافس محمد صلاح على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، كل من:

هاري كين ( توتنهام) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد ) - كفين دي بروين ( مانشستر سيتي) باتريك بامفورد ( ليدز يونايتد)- أولي واتكينز( أستون فيلا).

محمد صلاح، تواجد أيضا، في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي عن موسم 2020-2021.

وضم التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش ( مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي) - روبين دياز ( مانشستر سيتي) - جون ستونز ( مانشستر سيتي) - لوك شاو ( مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي) - كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي) برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: محمد صلاح ( ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام هوتسبير ) - هاري كين ( توتنهام هوتسبير).

واحتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي برصيد 22،هدفا خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.