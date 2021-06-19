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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالدف .. شاهد مصطفى قمر يزف ابنه وعروسته

الفنان مصطفى قمر
الفنان مصطفى قمر

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

وعرضت الإعلامية لميس سلامة ، فيديو للفنان "  مصطفى قمر  " ، وهو يزف أبنه بالدف ، ويرقص من الفرحه .

ونشر الفنان مصطفى قمر فيديو له من حفل زفاف ابنه ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام .

وعلق مصطفى قمر قائلا “ الحمدلله زفيت ابني علي عروسته وبحضور اجدع الصحاب والحبايب صلوا علي سيدنا النبي وباركولي  ”.

واحتفل  مصطفى قمر، أمس بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

وغنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينيات، أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

وانضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر، محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

وغنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينيات، أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

وعلق مصطفى قمر قائلا “ الحمدلله زفيت ابني علي عروسته وبحضور أجدع الصحاب والحبايب صلوا علي سيدنا النبي وباركولي  ”.

عبّرت الفنانة جنات، عن سعادتها بإحياء حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر الذي أقيم أمس في إحدى الفنادق الكبرى وسط كبار النجوم.

وكتبت جنات، عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “كانت ليله رائعة فرح إياد وسارة ابن الفنان الكبير #مصطفى_قمر صديقي واخويا الغالي ألف مبروك ربنا يسعدهم”.

يذكر أن حرص الفنان حمادة هلال على تهنئه النجم مصطفى قمر لزواج نجله إياد، ونشر صورا من حفل الزفاف عبر حسابه على "إنستجرام".
وكتب حمادة قائلا: "الف مبروك اجمل عريس إياد مصطفى قمر ربنا يحفظك ويبارك فى عمرك مصطفى ياحبيبي ياصاحبي عقبال تيام ان شاء الله وكنت فرحان مع حبايبي نجومنا الجدعان".

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