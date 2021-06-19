محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، امتحانات الثانوية الأزهرية الدبلومات الفنية، في عدد من المعاهد الأزهرية والمدارس بمدينة العريش بسيناء ، للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات ، والوقوف علي مدي الانضباط والنظام باللجان وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية علي مستوي المدارس بسيناء.



وأكد المحافظ، أن الامتحانات الثانوية تسير بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وأن غرف العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي بخصوص انتظام الامتحانات، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم علي تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.



وأشار إلي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل الامتحانات وبعد كل امتحان ، وكذا توفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية والكشف الحراري علي الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وتوفير طبيب او زائرة صحية بالمداس التي بها لجان امتحانات ، إلى جانب توافر سيارة إسعاف في محيط اللجان.



ولفت المحافظ إلي تخصيص 3 مدارس بمدينة الشيخ زويد، لاداء طلبة الدبومات الفنية في رفح الامتحانات بها وعددهم 379 طالبا وطالبة ، حيث يؤدي طلاب مدرسة رفح الثانوية التجارية الامتحانات في مدرسة الاعدادية بنات بالشيخ زويد، ويؤدي طلاب مدرسة رفح الثانوية الصناعية الامتحانات في مدرسة الكوثر للتعليم الاساسي بالشيخ زويد، ويؤدي طلبة رفح الثانوية الزراعية الامتحانات في مدرسة أبو زرعي بالشيخ زويد.

539 طالبا وطالبة بشمال سيناء



من جانبه ، أكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة " 365 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و 174 طالبا وطالبة فى القسم العلمى" ، مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة .



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة ، منها 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة ، 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة ، لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة ، و 3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة .



رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كلا من محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

