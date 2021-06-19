وكيل تعليم دمياط يهنئ الأولى بالشهادة الإعدادية

محافظة دمياط

هنأ عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط ، أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط.

وأشار عثمان ، إلى أن الأولى على طلاب الاعدادية هى الطالبة مريم ابراهيم عبدالعاطى من عزبة البرج بمحافظة دمياط وحصلت على مجموع 280 درجة.



كانت قد إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة نجاح ٨٠.٣٠٪ إذ بلغ عدد المقيدين ٢٨٠٩٨ طالب وطالبة، حيث حضر ٢٧٨٢٨ و نجح منهم ٢٢٣٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمدت "المحافظ" خلال لقائها اليوم مع عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع و المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪ وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٠.٢٪.

فيما وقد تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق .

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